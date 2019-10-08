سيبايوس: قرار الانتقال من ريال مدريد إلى آرسنال كان صائبًا

قال الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن قرار الانتقال من ريال مدريد على سبيل الإعارة كان صائبًا.

وخاض سيبايوس 11 مباراة مع آرسنال في كل المسابقات وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين ليستدعيه المنتخب الإسباني.

واختار روبرت مورينو، مدرب إسبانيا، لاعب الوسط ضمن التشكيلة التي ستواجه النرويج والسويد في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في 12 و15 سبتمبر أيلول على الترتيب.

وأبلغ سيبايوس الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في مدريد حيث يتدرب المنتخب الإسباني: ”أشعر بحالة معنوية جيدة جدًا في آرسنال حاليًا. كنت أرغب في مغادرة ريال مدريد وكان قراري صائبًا“.

وتابع: ”الآن ألعب في المكان الذي رغبت فيه والسعادة لا تسعني. كنت أرغب في الرحيل من أجل الاستمتاع بكرة القدم. خلال العامين الماضيين لم أفعل ذلك. كان قراري صائبًا والآن أنا في منتخب إسبانيا“.

وانضم سيبابوس إلى ريال مدريد من ريال بيتيس في 2017 لكنه أخفق في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب زيدن الدين زيدان في فترته الأولى مع النادي.

وحين عاد المدرب الفرنسي لريال مدريد في مارس آذار خرج سيبايوس مرة أخرى من حساباته لينتقل إلى آرسنال على سبيل الإعارة في يوليو تموز.

سيبايوس اعترف أيضًا أن التأقلم على الحياة في إنجلترا لم يكن سهلًا للغاية، قائلًا: ”التأقلم في لندن صعب للغاية خصوصًا في البداية. لكني تأقلمت نوعًا ما الآن. إنه صعب للغاية على المستوى الجسدي، لكن على مستوى التواصل أنا على ما يرام“.

وأكمل: ”أدرس الإنجليزية 3 أو 4 مرات في الأسبوع“.

وبسؤاله هل يجب ألا يكون زيدان موجودًا في ريال مدريد حتى يعود سيبايوس الموسم المقبل؟ أجاب: ”هذه مجرد فرضيات، إنه مدرب فائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، لا أستطيع معرفة ما سيحدث. هدفي هو أن أواصل العمل، وأشكر آرسنال على ثقته في، وجماهيره التي ألفت أغنية لي، أتمنى أن تدوم لمدة طويلة“.

ويمتلك سيبايوس (23 عامًا) 7 مباريات دولية مع إسبانيا، وقد يكون عنصرًا مؤثرًا في حسم تأهل لاروخا إلى نهائيات يورو 2020.

إسبانيا تحل ضيفة على النرويج يوم السبت، ثم تتحوّل لمواجهة السويد في تصفيات يورو 2020، والفوز في مباراة واحدة قد يكفيها لحسم التأهل.

ومنذ أول يوم لسيبايوس في ملعب ”الإمارات“، أدرك جمهور آرسنال أن هذا اللاعب يجب أن يبقى مع الفريق ولا يرحل بعد نهاية فترة الإعارة، حتى لو شكك البعض بقدرات اللاعب بسبب عدم تقديمه للأداء المتوقع بعد ذلك. لقد خسر آرسنال أمام ليفربول، وفي مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير لم يشارك سيبايوس في التشكيلة الأساسية وكان يجلس على مقاعد البدلاء، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول التوازن بين الدفاع والهجوم في آرسنال وكيفية الدفع بلاعب مثل سيبايوس بالشكل الذي لا يؤثر على النواحي الدفاعية للفريق.