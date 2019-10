ضربة قوية لتوتنهام وفرنسا.. هوغو لوريس يغيب حتى نهاية العام

أكد توتنهام هوتسبير الإنجليزي غياب حارسه وقائده الفرنسي هوغو لوريس عن الملاعب لنهاية العام الحالي بعد إصابته بخلع في مرفقه خلال الخسارة أمام برايتون يوم السبت.

وقال توتنهام عبر موقعه على الإنترنت: ”إنه على الرغم من عدم جدوى الجراحة إلا أن القائد أُصيب بأضرار في أربطة المرفق ومن غير المتوقع أن يعود إلى التدريب قبل نهاية عام 2019“.

وأضاف النادي اللندني في بيان أن لوريس سيخضع لفترة راحة وإعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي في النادي.

ويحتل توتنهام المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، وقد خسر حتى الآن 3 مباريات في المسابقة، كما خسر 2/7 على ملعبه أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأهي أثقل خسارة للسبيرز في المسابقة القارية.

وانضم لوريس إلى توتنهام العام 2012، وشارك مع السبيريز في 307 مباريات استقبل فيها 337 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 107 مباراة، لكنه استقبل 17 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه مرة وحيدة في 9 مباريات الموسم الحالي.

وقال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لمواجهة آيسلندا وتركيا خلال الأسبوع المقبل عن لوريس: ”لقد اجتاز اختباراته. من الصعب تحديد المدة التي سيغيب عنها. لست خبيرًا في ذلك. فيما يخصنا، من الواضح أنه لن يكون معنا خلال المباريات وسيخضع لبرنامج لإعادة تأهيله“.

وأضاف المدير الفني للفريق الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا ”نحن نتحدث عن أسابيع أو حتى أشهر. لن يعود إلى الملعب في العام 2019 إنه أمر مؤكد“.

وقاد لوريس منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم في روسيا وأضاف ديشان عنه أن ”غيابه يصعب تقديره، إنه مهم للغاية سواء كحارس مرمى أو قائد، إنها خسارة لنا حتى لو كانت أول إصابة يتعرض لها في مسيرته“.

وأُصيب لوريس خلال مباراة الفريق أمام برايتون أثناء محاولته الإمساك بتمريرة عرضية لينجح نيل موباي في هز شباكه.

The moment Hugo Lloris broke his arm. Looks nasty! pic.twitter.com/9UQlb7LYwu

— Moyocoyotzin (@angelmikael5) October 5, 2019