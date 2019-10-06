ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي وفوز تشيلسي وآرسنال‎ (صورة)

أنزل وولفرهامبتون الخسارة الثانية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب عليه 2/0 على ملعبه وبين جماهيره على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة من المسابقة اليوم الأحد.

وأشرك المدرب الإسباني بيب غوارديولا التشكيلة الأساسية وكان ضمنها الجزائري رياض محرز، في حين غاب البلجيكي كيفن دي بروين.

وفشل لاعبو مانشستر سيتي في التغلب على وولفرهامبتون قبل أن ينجح الفريق الضيف في تسجيل هدفين في الوقت القاتل.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 80، بتوقيع آداما تراوري بمساعدة المكسيكي راؤول خيمينيز الذي قدّم عملًا رائعًا قبل أن يمرر الكرة لتراوري.

وكان الهدف الثاني نسخة شبيهة إلى حد كبير بالهدف الأول وسجله تراوري بمساعدة خيمينيز في الدقيقة 90+4 ليوجه لطمة قوية لمانشستر سيتي ومدربه غوارديولا الذي يحلم بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

وواصل وولفرهامبتون نتائجه الرائعة أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، منذ صعوده للدوري الممتاز الموسم الماضي.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات فإن وولفرهامبتون أول فريق يحافظ على نظافة مرماه في البريميرلييغ، أمام مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، في العام 2019.

وبحسب شبكة ”أوبتا“، فإن وولفرهامبتون حصد اليوم النقطة رقم 20، في مواجهاته أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، منذ صعوده الموسم الماضي، وهذا أكبر رصيد من النقاط جمعه أي فريق بالدوري الإنجليزي بعيدًا عن مراكز المقدمة، أمام الـ 6 الكبار.

وبخسارته أمام وولفرهامبتون تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول الذي حصد العلامة الكاملة بتحقيق 8 انتصارات، كان آخرها الفوز الصعب والشاق بنتيجة 2/1 على ليستر سيتي أمس السبت، وسجل الريدز 20 هدفًا في حين تلقت شباكه 6 أهداف فقط.

ويحتل آرسنال المركز الثالث وبرصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات، في حين خسر مرة وحيدة وكانت أمام ليفربول.

وتراجع ليستر سيتي إلى المركز الرابع بعدما جمدت الخسارة أمام ليفربول رصيده إلى 14 نقطة، إذ يملك 4 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الخامس بعدما رفع الفوز 4/1 على ساوثهامبتون رصيده إلى 14 نقطة مع ليستر سيتي وكريستال بالاس.

وتختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي وفوز تشيلسي وآرسنال:

1. ليفربول 24 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 16 نقطة.

3. آرسنال، 15 نقطة.

4. ليستر سيتي، وتشيلسي، وكريستال بالاس ولكل منهما 14 نقطة.

5. بيرنلي، وويستهام، ولكل منهما 12 نقطة.

وأبدى أداما تراوري سعادته بقيادة فريقه وولفرهامبتون للفوز على مضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي، وقال تراوري في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء المباراة: ”أنا سعيد جدًا، عملنا بجد طوال 90 دقيقة، ليس أنا فقط بكل الفريق بأكمله، والأمر المهم هو أننا آمنا بأنفسنا، هذا الفريق لا ييأس، نواصل الضغط حتى النهاية وهذا ما حدث اليوم“.

وأضاف: ”سعيد للغاية من أجل الفريق والمدرب، لم نحصل على النتائج المطلوبة في بداية الموسم، لكن إذا واصلت العمل فإن النتائج ستأتي“.

وتابع ”لعبت في مراكز مختلفة، لكني أواصل العمل، إذا كان بإمكاني تقديم جودة لعبي هناك، فإنني سأتحسن بالتأكيد، يجب أن نواصل العمل في كل مباراة، اليوم فزنا والآن علينا التركيز على المباراة المقبلة“.

وأكد تراوري أنه يعلم حجم الضغوط التي تضعها المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، على مشوار وولفرهامبتون هذا الموسم، وقال: ”أحب ممارسة كرة القدم، أعلم أنها وظيفتي، لكني إذا لعبت أيام الإثنين أو السبت، فإنني أحب اللعبة بغض النظر عن الموعد، إذا أردت اللعب في المسابقات الأوروبية، فيجب أن يكون الأمر على هذا النحو“.

وسينتقل اللاعبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة اللعب الدولي، قبل أن يعودوا للعب الجولة التاسعة، إذ يلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة على ملعب أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر، في حين يلعب مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وآرسنال مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وإيفرتون مع ويستهام.