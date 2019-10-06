آخر تطورات إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، التطورات الأخيرة في الإصابة التي لحقت بالنجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في نهاية مباراة فريقه، أمس، أمام ليستر سيتي بملعب أنفيلد.

وسقط صلاح على الأرض متأثرًا بتدخل عنيف من جانب لاعب ليستر حمزة تشودري، وذلك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول 2-1 في الوقت القاتل من المباراة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن إصابة صلاح ليست خطرة كما توقع كثيرون، خاصة بعد تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة، والتي أكد خلالها تخوفه من خطورة الإصابة التي تعرض لها صلاح.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل، وأن الفحوصات الأولية أشارت إلى أنها ليست إصابة خطرة على الإطلاق، على العكس من التكهنات التي خرجت بعد المباراة“.

وسوف يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة أسبوعين تقريبًا؛ نتيجة فترة التوقف الدولي، وستكون أولى مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد 20 أكتوبر في ملعب ”أولد ترافورد“.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بالفوز في المباريات الثماني التي خاضها.