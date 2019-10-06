سولشاير: الفوز على نيوكاسل سيمنح دفعة هائلة لمانشستر يونايتد

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن الفوز على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، سيمنح الفريق دفعة هائلة قبل فترة التوقف لخوض مباريات دولية.

وحقق يونايتد أسوأ بداية للفريق في الدوري الإنجليزي في 30 عامًا، وجاء التعادل دون أهداف في ضيافة ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي، ليخفق الفريق في تحقيق أي فوز في عشر مباريات خارج أرضه في كل المسابقات.

وتعرض سولشاير لانتقادات بعد تراجع يونايتد إلى المركز 11 في الدوري الممتاز.

وقال سولشاير لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”بالنسبة لنا فإن تحقيق نتيجة (أمام نيوكاسل) سيكون ضروريًا. أعتقد أن هذا سيساعد على تغيير الأجواء“.

”سيكون بوسع اللاعبين الذهاب إلى فترة التوقف في حالة جيدة. بكل تأكيد لا يستمتع المرء بعدم تحقيق الانتصارات“.

”يبذل المرء كل جهد ممكن في منصبه، وإذا فاز بالمباريات يشعر بسعادة أكبر وتتغير الأجواء، لكن هذا لا يعني أن المستوى تحسن بل النتائج تغير الأجواء“.

وأشاد سولشاير بتمسك المشجعين بدعم اللاعبين، وقال إن الفريق يعمل بجدية ”من أجل رد الجميل لهم على ولائهم“.