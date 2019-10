تشودري يتعرض لإساءة عنصرية بعد تسببه في إصابة محمد صلاح بمباراة ليفربول وليستر سيتي

تعرض المدافع الإنجليزي حمزة تشودري لإساءة عنصرية بعدما تسبب في إصابة الدولي المصري محمد صلاح خلال لقاء فريقه ليستر سيتي ضد ليفربول.

وفاز الريدز بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“، أن فريق ليستر سيتي أبلغ الشرطة بالإساءات العنصرية التي تلقاها لاعبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

Keep your eyes on him ????????

he is suffering ????#salah presssd on himself

he always acts as a responsible man.

Even when injured #YNWA #LFC #Liverpool #محمد_صلاح pic.twitter.com/yOsta8LICj

— ⛔RED-LINE⛔ (@Leloloolmohamed) October 5, 2019