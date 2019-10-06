تشودري يتعرض لإساءة عنصرية بعد تسببه في إصابة محمد صلاح بمباراة ليفربول وليستر سيتي

تعرض المدافع الإنجليزي حمزة تشودري لإساءة عنصرية بعدما تسبب في إصابة الدولي المصري محمد صلاح خلال لقاء فريقه ليستر سيتي ضد ليفربول.

وفاز الريدز بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“، أن فريق ليستر سيتي أبلغ الشرطة بالإساءات العنصرية التي تلقاها لاعبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

Keep your eyes on him ????????

he is suffering ????#salah presssd on himself

he always acts as a responsible man.

Even when injured #YNWA #LFC #Liverpool #محمد_صلاح pic.twitter.com/yOsta8LICj — ⛔RED-LINE⛔ (@Leloloolmohamed) October 5, 2019

ووصفت بعض الجماهير تشودري بـ“القرد“، في حين أطلق عليه البعض لفظ ”لاعب آسيوي قذر“ نظرًا لأصوله البنغالية.

وتدخل تشودري بعنف ضد النجم المصري في الدقائق الأخيرة من اللقاء وشعر جمهور ليفربول بالقلق على نجمهم الأول وهدافهم، كما احتج المدرب الألماني يورغن كلوب على التدخل العنيف وطالب بعقوبة أشد من مجرد إنذار.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها لاعبون لهتافات عنصرية على مواقع التواصل، فقد تعرض -سابقًا- لاعبا مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وبول بوغبا للموقف ذاته، وكذلك لاعبا تشيلسي تامي أبراهام وكورت زوما.