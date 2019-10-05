توتنهام يكشف عن تشخيص إصابة هوغو لوريس أمام برايتون

كشف نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، يوم السبت، عن إصابة حارسه الفرنسي هوغو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون آند هوف ألبيون، والتي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثامنة من ”البريميير ليغ“.

وتعرض الحارس الدولي لسقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على محفة وسط تأثر بالغ على ملامحه، وينزل بدلًا عنه الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا.

وأكد ”السبيرز“ في بيانه أن لوريس سيعود إلى لندن اليوم للحصول على الإسعافات اللازمة في إحدى المستشفيات.

وسيتابع الطاقم الطبي حالة اللاعب خلال الأسبوع المقبل لتحديد مدى حجم الإصابة، ومدة غياب صاحب الـ(32 عامًا) عن الملاعب.