بوكيتينيو يتحدث عن إمكانية إقالته إثر خسارة توتنهام أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي إنه لا يخشى الإقالة.

جاءت تصريحات بوكيتينيو بعد الهزيمة التي تعرض لها توتنهام اليوم السبت من برايتون بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي، قال بوكيتينيو: ”عندما كنّا في القمة، كنا جميعًا معًا، علينا الآن أن نكون سويًا لنتجاوز هذه المرحلة“.

وأضاف: ”طالما أن النادي يسمح لك بالبقاء، علينا أن نكون معًا، و نحارب الطاقة السلبية بطاقة إيجابية أكبر، لذا فإنني لا أخشى الإقالة“.

وأوضح: ”آمل أن يأتي كل الضغط عليّ، وأن يكون اللاعبون خالين من المسؤولية، حتى يستعيدوا أنفسهم“.

ووجه المدرب الأرجنتيني رسالة شكر للجماهير قائلًا ”أقدم اعتذاري للجماهير و أشكرهم على دعمهم الهائل“.

واختتم بوكيتينيو تصريحاته عن إصابة حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس قائلًا ”أعتقد أن الأخبار ليست جيدة، علينا أن ننتظر لنرى وضعه الحقيقي، الجميع رأى سقوطه على أرض الملعب وأظن أن يده ليست في وضع جيد“.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 24 نقطة.