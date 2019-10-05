مباراة ليفربول وليستر سيتي.. يورغن كلوب يتحدث عن مدى قوة إصابة محمد صلاح

قال ديفيد مادوك، مراسل صحفية ”ميرور“ البريطانية، إن الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي ليست خطيرة.

وتعرض صلاح لعرقلة قوية من البديل حمزة تشودري قبل نهاية المباراة ليضطر لمغادرة الملعب والنتيجة تشير للتعادل 1-1 قبل أن يحرز جيمس ميلنر هدف الفوز من ركلة جزاء تسبب فيها ساديو ماني.

وقال مادوك عبر حسابه على تويتر: ”كلوب غاضب من الخطأ الذي تعرض له صلاح وقال (كلوب) لا أفهم حقًا – كيف يمكن أن يفعل ذلك؟ إنه أمر خطير. لا أريد أن أسبب أي مشاكل له، لكن عليه أن يهدأ“.

وأكد المراسل قائلًا: ”تعرض صلاح لضربة قوية من تشودري في نهاية المباراة، لكن الفحوصات الأولية أظهرت أن إصابته ليست خطيرة كما بدت“.

وعلّق كلوب في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، عندما ”سُئل هل محمد صلاح بخير؟“، ليجيب: ”كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، لقد خرج إلى غرف خلع الملابس وهو يعرج بسبب التدخل العنيف“.

وأشار: ”كيف حصل شودوري على بطاقة صفراء فقط، هذا التدخل يستحق الطرد، صلاح ليس بخير، ولا نعلم حجم الإصابة الآن“.

وأكمل: ”أنا حقًا لا أفهم كيف فعل ذلك، لقد كان صلاح بعيدًا عنه، وقطع مسافة كبيرة لكي يؤذي اللاعب، لأن صلاح كان خطيرًا للغاية على مرمى فريقه“.

واختتم: ”لم أكن سعيدًا بما فعله شودوري مع محمد صلاح، لا أحتاج بأن أكون مدربًا لكي أعرف أن ذلك سيتسبب في إصابة، فأنا فقط بحاجة إلى عينين“.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد يوم 20 من الشهر الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.