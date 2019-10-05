ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي (صورة)

نجح ليفربول في مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم، بعدما تخطى بشق الأنفس ضيفه ليستر سيتي 2-1 مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وسجل هدفي ليفربول كل من ساديو ماني (40) وجيمس ميلنر (90+5 من ركلة جزاء) ، في حين أحرز جيمس ماديسون هدف ليستر سيتي الوحيد في الدقيقة 80.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي لليفربول منذ بداية المسابقة، فرفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام وولفرهامبتون، أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 14 نقطة، وبات مهددًا بفقدان المركز الثالث.