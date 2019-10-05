ليفربول يعبر ليستر سيتي بصعوبة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حافظ فريق ليفربول اليوم السبت على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليفربول على مضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 24 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث.

تمكن ليفربول من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 80 لتشهد التعادل لليستر سيتي عبر جيمس ماديسون.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (الفار) في الدقيقة 91، نفذها جيمس ميلنر في المرمى مسجلًا الهدف الثاني لفريقه.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز أستون فيلا على نوريتش سيتي بخمسة أهداف لهدف، وبيرنلي على إيفرتون بهدف نظيف، بينما تعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبيًا.