ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني في مباراة ليفربول وليستر سيتي (صورة)

سجل السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الأول ضد ليستر سيتي في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 40 لتصبح النتيجة 1 – 0 لصالح ليفربول.

ورفع ماني رصيده إلى 5 أهداف في المركز السابع، في القائمة التي يتصدرها أغويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 8 أهداف.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالي لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، أملًا في تعثره أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما الأحد على ملعب ”الاتحاد“، فيما يسعى ليستر سيتي لمواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي وانتزاع مركز الوصافة مؤقتًا من السيتي.