هدف مباراة ليفربول وليستر سيتي.. ساديو ماني يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت.

الدوري الانجليزي : ليفربول 1 – 0 ليستر ستي | هدف ماني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/48JvybpOXD — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 5, 2019

ويستضيف الريدز نظيره ليستر سيتي على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لمواصلة بدايته الرائعة.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بسبعة انتصارات في المباريات السبع التي خاضها بدون تعادل أو هزيمة، وسجل الريدز 18 هدفًا واستقبل 5 أهداف بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب. ويتصدر قائمة هدافي ليفربول في الدوري المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد أن فاز في 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة بقيادة المدرب الإيرلندي برندان رودجرز الذي سبق له قيادة ليفربول. وسجل ليستر 13 هدفًا واستقبل 5 أهداف وهداف الفريق بالدوري هو جيمي فاردي برصيد 5 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 30 يناير الماضي بالدوري بالتعادل على ملعب آنفيلد، ولم يفز ليستر في آخر 4 مواجهات جمعته بالريدز.