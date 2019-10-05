آخر تطورات إصابة هوغو لوريس بعد إصابته القوية في مباراة توتنهام وبرايتون

نُقل هوغو لوريس، حارس توتنهام هوتسبير، إلى المستشفى بعد التعرض لإصابة في ذراعه في الدقيقة الثالثة أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أميكس، اليوم السبت.

وسقط الحارس الفرنسي البالغ عمره 32 عامًا بشكل قوي على الأرض في مرماه أثناء محاولة منع نيل موباي من التسجيل في لقطة الهدف الأول.

ووسط ألم واضح احتاج لوريس إلى العلاج لمدة ست دقائق، قبل خروجه من الملعب محمولًا على محفة وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين.

The moment Hugo Lloris broke his arm. Looks nasty! pic.twitter.com/9UQlb7LYwu — Moyocoyotzin (@angelmikael5) October 5, 2019

وقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بعدما خسر 3-صفر: ”هو في المستشفى الآن. لا توجد معلومات إضافية في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”إصابة لوريس كانت مؤثرة في المباراة. حدثت في وقت مبكر. تأثرنا كثيرًا باستقبال هدف مبكر وإصابة قائدنا“.

وتابع: ”حاولنا العثور على حلول والاعتماد على أسلوب مختلف، لكن كان الأمر مستحيلًا. هذه لحظة صعبة جدًا“.