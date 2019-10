آخر تطورات إصابة هوغو لوريس بعد إصابته القوية في مباراة توتنهام وبرايتون

نُقل هوغو لوريس، حارس توتنهام هوتسبير، إلى المستشفى بعد التعرض لإصابة في ذراعه في الدقيقة الثالثة أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أميكس، اليوم السبت.

وسقط الحارس الفرنسي البالغ عمره 32 عامًا بشكل قوي على الأرض في مرماه أثناء محاولة منع نيل موباي من التسجيل في لقطة الهدف الأول.

ووسط ألم واضح احتاج لوريس إلى العلاج لمدة ست دقائق، قبل خروجه من الملعب محمولًا على محفة وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين.

The moment Hugo Lloris broke his arm. Looks nasty! pic.twitter.com/9UQlb7LYwu

— Moyocoyotzin (@angelmikael5) October 5, 2019