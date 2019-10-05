برايتون يعمق جراح توتنهام بإسقاطه في الدوري الإنجليزي

سقط فريق توتنهام، يوم السبت، أمام مضيفه برايتون بثلاثية بيضاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر هزيمته المذلة بسبعة أهداف مقابل هدفين على أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

جاءت ثلاثية أصحاب الأرض عبر الفرنسي نيال موباي (ق3) والإيرلندي آرون كونولي بواقع هدفين (ق32 وق65)، في لقاء أقيم على ملعب فالمر في انطلاقة الجولة الثامنة من البريميير ليغ.

وبالانتصار رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط وحل في المركز الثاني عشر مؤقتًا، بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

أما توتنهام فتجمد رصيده عند 11 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا أيضًا في ترتيب البريميير ليج، الذي يتصدره ليفربول بـ21 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.