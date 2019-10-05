التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الريدز لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما، مساء السبت.

ويستضيف الريدز نظيره ليستر سيتي على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لمواصلة بدايته الرائعة.

وحقق ليفربول خلال المباريات السبع الماضية 21 نقطة بالعلامة الكاملة، متصدرًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل الريدز تواجد النجم المصري محمد صلاح بطبيعة الحال في الهجوم، مع عودة لوفرين في الدفاع مع فان دايك، لتعويض غياب الدولي الكاميروني جويل ماتيب للإصابة.

ورغم جاهزية أليسون بيكر، إلا أن كلوب فضل استمرار أدريان في حراسة مرمى الريدز، وعدم المجازفة بالحارس البرازيلي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابيينو

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

فيما جاءت تشكيلة ليستر كالآتي: