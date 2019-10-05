هوغو لوريس يتسبب بهدف ويخرج مصابًا في مباراة توتنهام وبرايتون (فيديو)

تسبب الحارس الفرنسي هوغو لوريس في هدف بطريقة غريبة في المباراة التي تجمع توتنهام مع برايتون، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل لوريس في التعامل مع كرة عالية حيث بدأ وكأنه يمرر الكرة لنيال موباي، الذي لم يجد أي صعوبة في إدخالها الشباك في الدقيقة الثالثة من المباراة.

ولم تتوقف مشاكل توتنهام عند هذا الحد إذ تلقى هدفًا ثانيًا في الدقيقة 32 سجله أرون كونولي لينتهي النصف الأول من المباراة على تأخر توتنهام 0/2.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن لوريس أكثر لاعب ارتكب أخطاءً أدت إلى أهداف في الدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2016/2017، برصيد 10 أخطاء. في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن خروج لوريس مصابًا بعد الدقيقة الثامنة، هو أسرع تبديل لحارس مرمى في الدوري الإنجليزي، منذ استبدال اللاعب نفسه أمام ليستر سيتي في مارس 2015 (بعد 4 دقائق فقط).

ويحتل توتنهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي لكنه تعرض لخسارة قاسية بنتيجة 7/1 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليز ي: برايتون 1 – 0 توتنهام| هدف برايتون الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/ml7NaHinhN — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 5, 2019