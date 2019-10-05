غوارديولا: مانشستر سيتي ليس مخيفًا على ملعبه

يعتقد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لم يصنع من ملعبه الاتحاد، قلعة حصينة أمام منافسيه.

وحقق مانشستر سيتي 39 فوزًا في آخر 44 مباراة على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الرقم الذي يسعى لتحسينه عندما يستقبل وولفرهامبتون، غدًا الأحد، في الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال غوارديولا لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لا أشعر بأن ملعبنا أصبح حصنًا أمام الخصوم، فلا أتخيل أن الفرق التي تأتي لمواجهتنا، لا تفكر قبل انطلاق المباراة في أنها تملك القدرة على الخروج بنتيجة إيجابية“.

وأضاف: ”أعرف المدربين والتنافسية الكبيرة التي يتمتعون بها، وكيفية إقناعهم للاعبيهم بقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وتقديم مباراة جيدة أمامنا“.

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: ”أحيانًا نحتاج لبعض الحظ للفوز بالمباريات، وحصد الكثير من النقاط والتتويج بالألقاب، ولكننا نملك الجهد ونقدم أمورًا جيدة للغاية، وبالتالي أنا فخور بالجهد الذي نقدمه“.

ويملك مانشستر سيتي 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وخسارة، يحتل بها المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.

وواصل غوارديولا: ”في موسمي الأول لم نقدم مستويات ثابتة، عانينا من مشاكل، ولم أتوقع حدوث ذلك عند وصولي، كنت أظن بأننا أقوياء على ملعبنا وسنواجه الصعوبات خارج أرضنا، ولكن كان الوضع مختلفًا تمامًا“.

وأكمل: ”في الموسمين الثاني والثالث وهذا الموسم، أصبحنا أقوياء على ملعبنا، وكي تفوز بالألقاب، يجب أن تتمتع بالقوة على أرضك وإلا لن تملك الفرصة“.