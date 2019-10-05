كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد ليستر سيتي اليوم السبت في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق العلامة الكاملة قبل توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية ومواصلة حصد الانتصارات بينما يأمل ليستر سيتي أن يستمر في تقديم عروضه القوية هذا الموسم أملًا في مزاحمة الكبار في المربع الذهبي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”آنفيلد“ في الساعة 17:00 بتوقيت السعودية بصافرة الحكم كريس كفاناه.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بسبع انتصارات في المباريات السبع التي خاضها بدون تعادل أو هزيمة، وسجل الريدز 18 هدفًا واستقبل 5 أهداف بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.. ويتصدر قائمة هدافي ليفربول في الدوري المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد أن فاز في 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة بقيادة المدرب الإيرلندي برندان رودجرز الذي سبق له قيادة ليفربول.. وسجل ليستر 13 هدفًا واستقبل 5 أهداف وهداف الفريق بالدوري هو جيمي فاردي برصيد 5 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 30 يناير الماضي بالدوري بالتعادل على ملعب آنفيلد ولم يفز ليستر في آخر 4 مواجهات جمعته بالريدز.

ليفربول.. وخلطة كلوب

يبحث ليفربول بخلطة مدربه الألماني يورغن كلوب عن تحقيق ثامن انتصار على التوالي بالدوري وتعزيز الصدارة قبل توقف الدوري ولكن هذه المرة ستكون العقبة قوية بمواجهة ليستر سيتي.

وقال كلوب عن المباراة إن ليستر سيتي منافس قوي لا يقل إطلاقًا على الستة الكبار في الدوري بل وحقق لقب الدوري منذ سنوات قريبة وينافس بقوة في الموسم الحالي على المربع الذهبي.

ويغيب عن ليفربول الحارس أليسون وناثانييل كلاين وشيردان شاكيري بسبب الإصابة، وتبدو خطة كلوب ثابتة 4-3-3 مع التشكيلة المعتادة التي تضم الحارس آدريان وأمامه الرباعي جوزيف غوميز وفيرجيل فان ديك والظهير الأيمن ترينت أرنولد والظهير الأيسر أندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم بينما يقود الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ليستر سيتي.. وأفكار رودجرز

يتطلع ليستر سيتي لإيقاف انتصارات ليفربول وتحقيق مفاجأة في عقر دار الريدز بقيادة المدرب برندان رودجرز الذي يعرف أجواء أنفيلد جيدًا لأنه درب سنوات هناك، وقال رودجرز عن المباراة إنه يعلم مدى صعوبة اللقاء خاصة في ظل العروض التي يقدمها الريدز.

ويغيب عن ليستر سيتي لاعبه ماتيو جيمس، ويعتمد رودجرز على تشكيلته التي تضم الحارس كاسبر شمايكل وأمامه الرباعي جوني إيفانز وكاجلار سويونكو وريكاردو بيريرا وبن تشيلويل للدفاع.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز ويلفريد نديدي ويلعب أمامه 4 لاعبين هم دينيس برايت ويوري تيلمانس وهيرفي بارنس وأيوري بيريز بينما يقود الهجوم المخضرم الدولي جيمي فاردي.

وقال عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ عن هذه المباراة إن ليفربول سيواجه منافسًا قويًا وصعبًا لعدة أسباب أولها أن ليستر سيتي يقدم موسمًا طيبًا ويتواجد في المركز الثالث بجانب دراية رودجرز بليفربول الذي دربه من قبل كما أن رودجرز يملك الخبرات التدريبية ومعه بعض اللاعبين أصحاب الخبرات مثل شمايكل وفاردي وإيفانز ونديدي.

وأشار إلى أن ليفربول سيكون تحت ضغوط كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاث في ثامن مباراة على التوالي بالدوري موضحًا أن الريدز لديه أوراق مهمة وهجومية ولكنها في الفترة الأخيرة تتعرض لرقابة صارمة.