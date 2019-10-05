التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يلاقي نادي ليفربول منافسه ليستر سيتي، اليوم السبت، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويملك ليفربول 21 نقطة من 7 انتصارات، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 14 نقطة لليستر سيتي 14 نقطة في المركز الثالث.

وفي حال انتصار ليفربول مجددًا فإنه سيوسع الفارق إلى 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف وولفرهامبتون واندرارز، يوم الأحد.

وأُقيل رودجرز من تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 وبعدها بأيام قليلة وصل كلوب ليبدأ رحلته مع النادي. ورغم أنه لم يحصل حتى الآن على لقب الدوري الممتاز فإنه قاد ليفربول الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التفوق على توتنهام في النهائي.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتألق ربما سيمزق دفاع فريقه ليفربول في مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي، لو تكرر ما حدث في الفوز على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كلوب:“واثق من أن بريندان رودجرز (مدرب ليستر سيتي) يفكر بأننا لو لعبنا كما فعلنا سينفرد جيمي فاردي بالحارس 5 مرات“.

وتابع:“كريستيان فوكس (لاعب ليستر سيتي) كان هنا لتحليل المباراة وكل لاعبي (ليستر سيتي) يجلسون على الأرائك يشاهدون المباراة، لذا فهذا استعداد مختلف لتلك المباراة“.

وأشار كلوب إلى أن متصدر الدوري الإنجليزي يجب عليه التعلم من أخطائه سريعًا مع استعداده لمواجهة ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يحقق نتائج مثيرة للإعجاب مع رودجرز إذ انتصر في 4 مناسبات، وتعادل مرتين في 7 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وتوقعت صحيفة“إندبندنت“أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: آدريان.

الدفاع:.آندرو روبرتسون، وفيرجيل فان دايك، وغوميز، وترنت ألكساندر-أرنولد.

الوسط: تشامبرلين، وفابينيو، وجوردان هندرسون.

الهجوم: ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.