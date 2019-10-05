الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول منافسه ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات، مسجلًا 18 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف، في حين يملك ليستر سيتي 14 نقطة في المركز الثالث، مسجلًا 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب إن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتألق ربما سيمزق دفاع فريقه ليفربول في مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي، لو تكرر ما حدث في الفوز على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.

وفرط بطل أوروبا في تقدمه بثلاثية على أنفيلد، الأربعاء، قبل أن يحرز محمد صلاح هدف الفوز 4/3 على سالزبورغ النمساوي.

وأبلغ كلوب الصحفيين ”أنا واثق من أن بريندان رودجرز يفكر في أننا لو لعبنا كما فعلنا سينفرد جيمي فاردي بالحارس 5 مرات“.

وأضاف ”كريستيان فوكس (لاعب ليستر سيتي) كان هنا لتحليل المباراة وكل لاعبي (ليستر سيتي) يجلسون على الأرائك يشاهدون المباراة لذا فهذا استعداد مختلف لتلك المباراة“.

وتابع كلوب ”الليلة انتهت، لكن المهمة ستكون مشابهة يوم السبت، وأمامنا 3 أيام فقط للتعافي“.

وأشار كلوب إلى أن متصدر الدوري الإنجليزي يجب عليه التعلم من أخطائه سريعًا مع استعداده لمواجهة ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يحقق نتائج مثيرة للإعجاب مع رودجرز إذ انتصر في 4 مناسبات وتعادل مرتين في 7 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وتألق فاردي منذ مجيء رودجرز في مارس آذار وأحرز 5 أهداف في الدوري هذا الموسم و14 هدفًا في 17 مباراة تحت قيادة المدرب القادم من إيرلندا الشمالية.