تقرير: مانشستر يونايتد يمنح سولشاير الفرصة الأخيرة قبل الإقالة

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه بقوة شبح الإقالة من منصبه؛ بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر مرتين، وأصبح بعيدًا عن المنافسة وأيضًا عن إمكانية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إلى أن أداء مانشستر يونايتد أمام ألكمار الهولندي، مساء أمس، في مسابقة الدوري الأوروبي، أثار حفيظة إدارة النادي الإنجليزي، خاصة أن الفريق لم يسدد على مرمى المنافس سوى مرة واحدة خلال اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وهو ما جعل إدارة النادي تدرس بالفعل إقالة سولشاير، إلا أنها قررت منحه فرصة أخيرة.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، لا يرى أي تقدّم في مستوى الفريق تحت قيادة سولشاير، وسوف يمنحه فرصة قبل حسم مصيره بالإقالة.

وتابعت بقولها: ”سيمنح مسؤولو مانشستر يونايتد فرصة أخيرة لسولشاير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كي يعزز صفوف الفريق بصفقات مميزة، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه سيتم إقالته“.

ومضت تقول: ”هناك العديد من علامات الاستفهام حول مستوى نجوم الفريق رفقة سولشاير، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا ومواطنه مارسيال، والسويدي فيكتور لينديلوف، الذين تراجع مستواهم بشدة منذ بداية الموسم، وهو ما يمثل علامة استفهام حول قدرات سولشاير في استغلال لاعبيه بالطريقة المثلى“.