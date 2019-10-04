أوناي إيمري يشيد بمارتنيلي بعد هدفيه في مباراة آرسنال وستاندار لييج بالدوري الأوروبي

كال أوناي إيمري مدرب آرسنال المديح لنهم مهاجمه غابرييل مارتنيلي بعدما أحرز اللاعب البرازيلي الشاب هدفين وصنع هدفًا في الفوز 0/4، على ستاندار لييج في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

وهز اللاعب البالغ عمره 18 عامًا، والذي انضم إلى آرسنال في الصيف مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني (7.40 مليون دولار)، الشباك مرتين في دقيقتين في الشوط الأول، وصنع هدف داني سيبايوس ليكمل أداءً رائعًا في مركز المهاجم.

وأبلغ إيمري الصحفيين: ”لعب معنا في هذا المركز وفي كل تدريب يظهر نهمه في الوجود معنا“.

وأضاف: ”في الاستعداد لما قبل بداية الموسم لعب في مراكز مختلفة، لكنه يفضل اللعب في الجناح الأيسر. لكن يمكنه أيضًا اللعب في الجناح الأيمن“.

وتابع: ”استخدمته كمهاجم لأنه لعب في هذا المركز في البرازيل. ليس أفضل مركز له لكن (تفكيره) الأول هو مساعدتنا… مستواه ونهمه كانا مذهلين“.

وأحرز جو ويلوك (20 عامًا) هدفًا لآرسنال أيضًا، أمس الخميس، إذ بلغ معدل أعمار تشكيلة آرسنال الأساسية في المباراة 22 عامًا.

وقال إيمري: ”تاريخيًا يملك آرسنال مسؤولية تجاه الشبان… مسؤوليتي هي التحدث مع النادي ومنحهم الفرصة“.

وتابع: ”نريد منحهم الفرصة لكن علينا العثور على متطلبات مرتفعة في أدائنا لتحقيق أهدافنا. نحن في مشروع واحد ونريد تنفيذه بأسرع ما يمكن؛ لأنه من المهم تحقيق أهدافنا لهذا الموسم“.