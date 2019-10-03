آرسنال يواصل التحليق على قمة مجموعته بالدوري الأوروبي ويكتسح ستاندر لياج برباعية (فيديو)

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يتصدر آرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريقي ستاندر دو لياج واينتراخت فرانكفورت، فيما يتذيل فيتوريا غيماريش الترتيب بلا رصيد من النقاط.