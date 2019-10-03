آرسنال يواصل التحليق على قمة مجموعته بالدوري الأوروبي ويكتسح ستاندر لياج برباعية (فيديو)

واصل فريق آرسنال الإنجليزي، تربعه على قمة مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، على ضيفه ستاندر دو لياج البلجيكي برباعية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من البطولة القارية.
أنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي غابرييل مارتينيلي (هدفين) وجوزيف ويلوك في الدقائق 14 و16 و22.
ومع حلول الدقيقة 57 جاء الهدف الرابع اآرسنال عن طريق الإسباني داني سيبايوس.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي بهدف دون رد، سجله الفرنسي إيفان نديكان في الدقيقة 36.
بذلك، يتصدر آرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريقي ستاندر دو لياج واينتراخت فرانكفورت، فيما يتذيل فيتوريا غيماريش الترتيب بلا رصيد من النقاط.