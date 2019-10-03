مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل السلبي أمام آلكمار في الدوري الأوروبي

اكتفى فريق مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره فريق إي زد آلكمار الهولندي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ”أفاس“ بالجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص قبل أن يتألق دي خيا وينقذ مرماه من فرصة خطيرة، وفي الشوط الثاني واصل دي خيا إنقاذ مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 72، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بارتيزان بلغراد، في حين رفع آلكمار رصيده إلى نقطة في المركز الثالث.

وجاء إف سي أستانا رابعًا دون نقاط.