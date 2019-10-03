بعد فضيحة بايرن ميونخ.. توتنهام يخشى شبح الطيور المهاجرة

لا تزال فضيحة السقوط المهين أمام بايرن ميونخ الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا تدوّي في أركان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف النسخة السابقة من البطولة.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن إدارة نادي توتنهام تعيش في حالة رعب شديد خوفًا من رحيل عدد من نجوم السبيرز بنهاية الموسم الجاري عن النادي اللندني، في ظل الأجواء المتوترة المحيطة بالفريق.

وتنتهي عقود الثلاثي: كريستيان إريكسين، ويان فيرتونخين، وتوبي ألديرفيريلد، مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي نادٍ آخر بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن مهاجم وهداف الفريق هاري كين يدرس هو الآخر الرحيل عن توتنهام نهاية الموسم، لأنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى يستطيع من خلالها تحقيق الألقاب التي تبدو بعيدة تمامًا عن السبيرز في ظل الأوضاع الحالية.

وينتهي عقد هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، في منتصف عام 2024، إلا أن مسؤولي توتنهام يخشون من قيام اللاعب بالتقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي إذا ما تلقى عرضًا مغريًا.

وتبلغ القيمة التسويقية لهاري كين 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.