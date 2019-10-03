موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لولا تعثر ليفربول أمام تشيلسي قبل 5 سنوات ونصف السنة لكان بريندان رودجرز يحظى الآن بنفس المكانة التي يستمتع بها المدرب يورغن كلوب مع ليفربول بطل أوروبا في ملعب أنفيلد.

وربما تتصدر هذه الذكريات المشهد في وقت يستعد فيه ليفربول متصدر المسابقة والذي حقق 16 انتصارًا متتاليًا لاستقبال ليستر سيتي بقيادة المدرب رودجرز وصاحب المركز الثالث.

وفي حال انتصار ليفربول مجددًا فإنه سيوسع الفارق إلى 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف وولفرهامبتون واندرارز، يوم الأحد.

ولو فاز ليفربول بقيادة رودجرز على تشيلسي وقتها ليحقق الانتصار 12 له على التوالي لوسَّع الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط قبل مباراتين من النهاية ليصبح على بعد خطوة من اللقب الغائب عنه منذ 1990، لكنه خسر 0/2 لتصبح كل الأحلام من الماضي.

وتفوق مانشستر سيتي على ليفربول بنقطتين ليفوز بثاني ألقابه في الدوري الممتاز ويتراجع ليفربول بعدها ويحتل المركز السادس في الموسم التالي.

وأُقيل رودجرز من تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 وبعدها بأيام قليلة وصل كلوب ليبدأ رحلته مع النادي. ورغم أنه لم يحصل حتى الآن على لقب الدوري الممتاز فإنه قاد ليفربول الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التفوق على توتنهام في النهائي.

لكن رودجرز فاز بلقبين للدوري الإسكتلندي الممتاز والعديد من البطولات الأخرى مع سيلتيك.

وفي فبراير هذا العام وبينما كان يقترب رودجرز من الفوز بلقبه الثالث في الدوري الإسكتلندي استقال فجأة ليتولى تدريب ليستر سيتي عقب إقالة كلود بويل.

ومن وقتها تبدلت حظوظ الفريق.

ومنذ الأسبوع الأول على رأس القيادة الفنية في مارس حصد ليستر سيتي 31 نقطة في الدوري الممتاز وهو رقم لم يتفوق عليه سوى ليفربول (49 نقطة) ومانشستر سيتي (46).

وفاز ليفربول بأول 7 مباريات في الدوري هذا الموسم لكنه واجه صعوبات مؤخرًا.

وفاز ليفربول 1/0 على شيفيلد يونايتد، مطلع الأسبوع، وفرط في تقدمه ،3/0 أمس الأربعاء، أمام ضيفه سالزبورغ في دوري الأبطال قبل أن يفوز في النهاية 4/3.

وبعد فوزه الساحق على نيوكاسل بخماسية دون رد، مطلع الأسبوع، يبدو ليستر في طريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، وسيشكل أصعب اختبار محلي لليفربول هذا الموسم.

ويعتقد الجناح مارك ألبرايتون، الذي لعب دورًا في فوز ليستر سيتي التاريخي بلقب الدوري في 2016 تحت قيادة كلاوديو رانييري، أن التشكيلة الحالية أفضل من التشكيلة المتوجة باللقب.

وقال:“أصبحنا فريقًا مختلفًا الآن يملك إمكانيات مختلفة وقوة هجومية كبيرة، ونحن سعداء بوجودنا ضمن هذه التشكيلة“.

وأضاف:“في التشكيلة السابقة كنا نلعب بطريقة واحدة“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة شبكة beINSPORTS.

وستتسلط الأضواء أيضًا على توتنهام صاحب المركز السادس، يوم السبت، عندما يحل ضيفًا على برايتون حيث لا يزال يترنح بعد الهزيمة 2/7 أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء.

وكانت هذه أسوا هزيمة يتجرعها المدرب ماوريسيو بوكيتينو على رأس القيادة الفنية في توتنهام ما زاد تكهنات بأن مشروع المدرب الأرجنتيني تعثر.

وواجه بوكيتينو مباريات صعبة كثيرة في 5 مواسم قضاها في توتنهام لكن بعد الهزيمة القياسية على أرضه ستكون مباراة، السبت، مهمة للفريق.

ويلعب مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، مع نيوكاسل، يوم الأحد، بينما يحل تشيلسي ضيفًا على ساوثهامبتون ويواجه آرسنال منافسه بورنموث.