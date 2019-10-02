ليفربول ينجو من الاستبعاد من كأس كاراباو والاكتفاء بتغريمه 200 ألف جنيه إسترليني

نجا ليفربول من الاستبعاد من كأس كاراباو، واكتفت رابطة الأندية الإنجليزية بفرض غرامة مالية على النادي قدرها 200 ألف جنيه إسترليني بسبب إشراكه لاعبًا لا يحق له المشاركة في مباراته أمام إم كي دونز.

وأشرك يوررغن كلوب اللاعب الشاب بيدرو تشيريفيلا البالغ من العمر 22 عامًا كبديل في الدقيقة 63 في المباراة التي فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين على إم كي دونز.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن هذه المشكلة حدثت لأن تشيريفيلا لا يملك بطاقة دولية وهي شرط للعب بعد عودة لاعب خط الوسط إلى النادي بعد فترة إعارة مع نادي إكستريمادورا الأسباني في الموسم الماضي.

وأكد بيان للرابطة أنه تم تغريم ليفربول مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني سيتم تعليق نصفها حتى نهاية موسم 2020/21.

وتسببت عدة عوامل بعدم استبعاد ليفربول من المسابقة أهمها أن النادي طلب مساعدة الاتحاد بحصول اللاعب على البطاقة قبل بداية الموسم ما يثبت حسن نيته.

وأضاف البيان:“قواعد كأس كاراباو تتطلب من الأندية التأكد من أن جميع اللاعبين مسجلون ومؤهلون تمشيًا مع القواعد قبل اللاعب، وتم التعاقد مع اللاعب مع نادي ليفربول خلال هذه الفترة، والسبب في أنه لم يكن مؤهلًا للعب هو أن النادي لم تكن لديه البطاقة الدولية الخاصة به بعد انتهاء إعارته السابقة.

وسيستضيف ليفربول نظيره آرسنال في الدور الرابع من المسابقة على ملعب أنفيلد نهاية الشهر الحالي بشكل طبيعي.