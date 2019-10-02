أول رد من إيركسن حول شائعات إقامة صديقته علاقة مع زميله في توتنهام (صورة)

ذكرت صحيفة “ دايلي ميل “ أن الدنماركي كريستيان إيركسن متوسط ميدان توتنهام غاضب من شائعات إقامة صديقته لعلاقة مع زميله في الفريق المدافع البلجيكي يان فيرتونخين.

وكانت الشائعات قد تحدثت عن علاقة جمعت صابرينا كفيست صديقة الدولي الدنماركي بالمدافع الدولي البلجيكي، وتسببت تلك العلاقة في توتر الأجواء في غرف ملابس فريق توتنهام.

واستغل إيركسن المواقع الاجتماعية لنفي الشائعة حيث رد على تغريدة تحدثت عنها برمز غاضب، ورد أيضًا المدافع البلجيكي برموز تؤكد غضب زميله وتسانده.

ويرتبط أريكسن وصابرينا بعلاقة منذ 2012 ورزق منها بابنه ألفريد سنة 2018 .

وخسر توتنهام أمام بايرن ميونخ 7-2 في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا في لقاء لعبه يان فيرتونخين أساسيًا وشارك إيركسن كبديل.

وما زال مستقبل الدولي الدنماركي غير محسوم في توتنهام، حيث ينتهي عقده صيف 2020 وتشير عدة تقارير لإمكانية رحيله نحو ريال مدريد.