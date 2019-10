تعيين رئيس تنفيذي جديد للدوري الإنجليزي الممتاز

سيتولى ديفيد بيمسل، منصب الرئيس التنفيذي الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الموافقة على ترشيحه من حملة الأسهم في اجتماع اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن ينضم بيمسل (51 عامًا) الرئيس التنفيذي لمجموعة جارديان ميديا منذ 2015، للدوري الممتاز قبل أبريل نيسان 2020 مع انتقال الرئيس التنفيذي المؤقت ريتشارد ماسترز لمنصب المدير العام.

وقال بيمسل في بيان: ”أنا سعيد بالحصول على هذه الفرصة الرائعة“.

وأضاف: ”الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر مشاهدة في العالم وأنا متشوق جدًا لأشكل جزءًا رئيسيًا منه.

