كارديف سيتي يطعن على قرار ”الفيفا“ بشأن قيمة صفقة الراحل إيميليانو سالا

قال كارديف سيتي، اليوم الأربعاء، إنه سيطعن على حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بوجوب دفع ستة ملايين يورو (6.54 مليون دولار) لصالح نانت الفرنسي ضمن صفقة انتقال اللاعب الراحل إيميليانو سالا.

وبعد التعاقد مع كارديف الويلزي في يناير/ كانون الثاني الماضي سافر سالا للانضمام لناديه الجديد لكن الطائرة سقطت في القنال الإنجليزي.

وقال كارديف إنه ”محبط إلى أقصى درجة“ بسبب قرار لجنة أوضاع اللاعبين يوم الاثنين بإلزامه بسداد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي تبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح كارديف في بيان: ”بعد إعلان الفيفا بشأن انتقال إيميليانو سالا سيتقدم كارديف سيتي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

”يوجد دليل واضح على أن اتفاق الانتقال لم يكتمل أبدًا وفقًا لعدة متطلبات تعاقدية من نانت“.

وأضاف: ”سنطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية للحصول على قرار يضع في الاعتبار كل المعلومات الخاصة بالتعاقد ويوضح الموقف القانوني بشكل كامل للناديين“.

وتعاقد كارديف مع سالا عندما كان ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه هبط بعد ذلك لدوري الدرجة الثانية.

وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عامًا) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء ولم يتم العثور حتى الآن على جثة الطيار ديفيد إبوتسون.