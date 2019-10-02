تقييم مباراة توتنهام وبايرن ميونخ.. العلامة الكاملة لنجمي العملاق البافاري في ليلة إهانة ”السبيرز“

كان الجنون عنوانًا للمباراة المثيرة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في العاصمة البريطانية لندن، في دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن نتيجة المباراة، التي انتهت لصالح بايرن ميونخ 7-2، معبرة عن مجرياتها، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد سيطرة من أصحاب الأرض توتنهام، وتبارى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والإنجليزي الدولي هاري كين في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى، وسط تألق لافت للنظر من جانب الحارس مانويل نوير.

كان التقدم أولاً لصالح السبيرز، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، عن طريق ”سون“، إلا أن كيميتش عادل النتيجة سريعًا، قبل أن يهدر توتنهام فرصًا بالجملة، لينال بعدها العقاب الكروي بهدف للبولندي ليفاندوفكسي قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة.

وفي الشوط الثاني، انهار أصحاب الأرض تمامًا، وتلقت شباكهم 5 أهداف كان للنجم الألماني سيرج غنابري، رجل المباراة، نصيب الأسد منها برباعية ”سوبر هاتريك“، بينما سجل ليفاندوفكسي هدفًا آخر، في حين لم يفلح توتنهام في تسجيل الأهداف إلا مرة واحدة من ركلة جزاء لهاري كين.

وبتلك النتيجة تعقد موقف توتنهام كثيرًا في البطولة، بعد أن احتل قاع المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط، بينما تصدر العملاق البافاري بـ6 نقاط، يليه رد ستار الصربي بـ3 نقاط، وأولمبياكوس اليوناني بنقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السبيرز.

من جانبها رصدت صحيفة ”الإندبندنت“ تقييم لاعبي الفريقين خلال المباراة، والذي جاء كالتالي:

توتنهام

الحارس هوغو لوريس 5 درجات.

توبي ألديرفيريلد 3 درجات.

سيرج أورييه ويان فرتونخين وداني روز وموسى سيسوكو وديلي ألي وهاري كين 4 درجات.

إريكسين وهاري كين ولوكاس مورا وإيريك لاميلا وهاري وينكس 5 درجات.

هيونغ مين سون 6 درجات.

بايرن ميونخ

الحارس مانويل نوير 7 درجات.

بنيامين بافارد ونيكلاس زوله وجيروم بواتنغ وديفيد ألابا وتوليسو 6 درجات.

كينغسلي كومان 7 درجات.

كوتينيو وكيميتش 8 درجات.

ليفاندوفسكي وغنابري 10 درجات.