مكتوميناي بعد تعادل مانشستر يونايتد وآرسنال: هجوم ”الشياطين الحمر“ يحتاج إلى أن يكون أشرس

قال سكوت مكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن ناديه يحتاج إلى أن يكون أشرس أمام المرمى لتحسين مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب التعادل 1-1 مع آرسنال، يوم الإثنين.

وتقدم الأسكتلندي مكتوميناي بهدف لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول، لكن بيير-إيمريك أوباميانغ أدرك التعادل لآرسنال رغم إلغاء الهدف في البداية، وقبل اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد في مباراة باهتة ومتواضعة من الناديين.

وأصبح رصيد يونايتد تسع نقاط في المركز العاشر، في أسوأ بداية للفريق في موسم بعد سبع مباريات منذ 30 عامًا، ولم يسجل فريق أولي جونار سولشاير هدفين في مباراة واحدة منذ الانتصار 4-صفر على تشيلسي في الجولة الافتتاحية.

وقال مكتوميناي لموقع النادي: ”حصلنا على العديد من الفرص المختلفة في المباراة ويتعلق الأمر بالشراسة بشكل أكبر أمام المرمى. لقد قلت في الأسابيع الماضية إنه ينبغي أن نصنع المزيد من الفرص.

”إنه من المحبط حدوث ذلك بعد صناعة فرص مختلفة وأسلوب لعبنا في أول 45 دقيقة؛ لأننا كنا على الطريق الصحيح ونفعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح“.

وأضاف: ”ينبغي تقليص بعض الأخطاء البسيطة لأنها تكلفنا النقاط. يدرك الجميع داخل غرفة اللاعبين أنه من الصعب قبول ذلك لأننا كنا الأفضل“.

وتفاقمت مشكلة يونايتد في تسجيل الأهداف بسبب إصابة ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في الفترة الأخيرة، إضافة إلى انتقال روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ورغم ذلك أبدى مكتوميناي ثقته في يونايتد لاجتياز تلك المعاناة.

وقال لاعب الوسط الشاب: ”نحن مانشستر يونايتد وكل شيء موثق تمامًا، لكننا نملك العديد من اللاعبين القادرين على تكوين تشكيلة قوية، كما أن روح الفريق عالية بيننا“.