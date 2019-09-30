رودجرز يقلل من بداية ليستر سيتي القوية في الدوري الإنجليزي

قلل بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي من فرص فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا رغم فوزه الكبير بخماسية دون رد على نيوكاسل يونايتد الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين أمس الأحد ليصعد إلى المركز الثالث.

وسجل جيمي فاردي هدفين وأضاف ريكاردو بيريرا وويلفريد نديدي هدفين آخرين بينما سجل المدافع بول دوميت بالخطأ في مرماه ليكمل ليستر يومًا رائعًا ويحقق أكبر انتصار له في الدوري الممتاز.

وأبلغ رودجرز (46 عامًا) هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”لا يزال الوقت مبكرًا جدًا من الموسم للحكم جيدًا على الأشياء.. سيكون تحديًا كبيرًا نظرًا لوجود أندية أخرى تنافس عادة بقوة على احتلال هذه المراكز المتقدمة. نركز فقط على اللعب وتحسين مستوى الأداء“.

واستهل ليستر سيتي الموسم بقوة وحصد 14 نقطة من 7 مباريات ليطارد مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.

ومنذ توليه المسؤولية خلفًا لكلود بويل في فبراير/ شباط أحدث مدرب سيلتيك السابق تغييرًا كبيرًا في حظوظ ليستر سيتي؛ ما أنعش آمال الجماهير في العودة للعب في أوروبا منذ موسم 2016/2017 الذي أعقب فوزهم المفاجئ بلقب الدوري الممتاز.

وحصد ليستر سيتي 31 نقطة منذ أول مباراة للمدرب القادم من أيرلندا الشمالية في مارس/ آذار وهو ما يفوق أي فريق آخر في الدوري باستثناء مانشستر سيتي (46) وليفربول (49).

كما ينفذ ليستر سيتي تحت قيادة رودجرز الهجمات المرتدة ببراعة ويستحوذ على الكرة بسهولة مثلما فعل أمام نيوكاسل.

وأضاف رودجرز ”لو تابعتم أفضل فريقين في المسابقة ستجدون انهما يجيدان الاحتفاظ بالكرة“.

وواصل ”يستحوذان على الكرة لفترات طويلة. تبلغ نسبة الاستحواذ 60% أو 70% ويجيدان الهجمات المرتدة كما فعلنا نحن اليوم“.

وأردف ”ضغطنا بشدة على المنافس.. حافظنا على نظافة شباكنا وسجلنا 5 أهداف. كان يومًا رائعًا“.