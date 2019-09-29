ليستر سيتي يصعق نيوكاسل بخماسية وينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا بنتيجة 5/0 على ضيفه نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى ليستر سيتي الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله ريكاردو بيريرا في الدقيقة 16، وشهد طرد إسحاق هايدن من جانب نيوكاسل في الدقيقة 43.

وأكد ليستر سيتي تفوقه خلال الشوط الثاني بتسجيله 3 أهداف في نحو 10 دقائق.

ووقّع جيمس فاردي هدفًا في الدقيقة 54، قبل أن يضيف باول دوميت لاعب ليستر سيتي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

وعاد جيمس فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع لليستر سيتي في الدقيقة 64.

واختتم ويلفريد نديدي خماسية ليستر سيتي في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 14 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر.

وتختتم الجولة السابعة عندما يلعب آرسنال في ضيافة مانشستر يونايتد، غدًا الإثنين.