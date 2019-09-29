موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف نادي مانشستر يونايتد منافسه آرسنال، غدًا الإثنين، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويملك آرسنال 11 نقطة في المركز الثامن، ويمكنه الصعود للمركز الرابع حال تحقيق الفوز، في حين يملك مانشستر يونايتد 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويتطلع المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، لتحسين نتائجه أمام مانشستر يونايتد، وواجه إيمري مانشستر يونايتد في 5 مباريات، وكانت البداية في موسم 2010/2011 عندما كان مدربًا لفالنسيا الإسباني، وحينها خسر إيمري المباراة الأولى على ملعبه الميستايا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية على ملعب أولد ترافورد 1/1، بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وواجه إيمري مانشستر يونايتد مرتين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث تعادل 2/2 في المباراة الأولى على ملعب أولد ترافورد، وفاز 2/0 على ملعب الإمارات.

كما واجه إيمري مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وخسر على ملعب الإمارات بنتيجة 1/3.

أما أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد فواجه آرسنال مرتين فقط، كانتا في الموسم الماضي.

وتقابل إيمري مع سولشاير في 4 مباريات سابقة بواقع انتصارين لكل مدرب، وفي الموسم الماضي، نجح إيمري في الانتصار على سولشاير في مباراة الدور الثاني بالدوري الإنجليزي، مقابل فوز سولشاير في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي.