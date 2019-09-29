تقرير: إريكسين يحسم موقفه ويصدم ريال مدريد ويوفنتوس

قالت تقارير صحفية، إن النجم الدنماركي كريستين إريكسين، لاعب وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حسم موقفه في الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع السبيرز ينتهي في يونيو 2020.

ورفض إريكسين جميع محاولات إدارة توتنهام لتجديد عقده رفقة النادي اللندني، وبالتالي فإنه سيرحل مجاناً عن السبيرز.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إلى أن إريكسين، 27 عاماً، سوف ينضم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، بعد أن حسم وقفه تماماً، وقرر البقاء في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ.

ويأتي قرار إريكسين بالانتقال إلى ”أولد ترافورد“ بمثابة صدمة لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، حيث كان يرغب كلاهما في الحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن إريكسين دخل في مفاوضات جادة مع مسئولي مانشستر يونايتد من أجل حسم الصفقة، ولم يتبق سوى الاتفاق النهائي على الأمور المادية في العقد، وإعلان الانتقال رسمياً في يناير المقبل، حيث تسمح له اللوائح بالتعاقد مع أي ناد آخر قبل نهاية عقده مع ناديه الأصلي بستة أشهر.

وأبدى النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد رغبته الشديدة في ضم إريكسين، لدعم وسط الفريق، مع غموض موقف الفرنسي بول بوغبا من الاستمرار رفقة المانيو في الموسم المقبل.