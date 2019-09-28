مدرب شيفيلد يونايتد يطالب الحارس هندرسون بتحسين مستواه بعد خطأ فادح ضد ليفربول

قال كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، إنه يجب على حارسه دين هندرسون تحسين مستواه بعدما ارتكب خطأ فادحًا، منح ليفربول المتصدر الفوز 1-صفر في إستاد برامول لين في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ولم تكن تسديدة جورجينيو فينالدم قوية من حافة المنطقة في الدقيقة 70، لكن الكرة أفلتت من يدي الحارس هندرسون ومرت بين قدميه بشكل محرج ليتقدم ليفربول.

وكان الحارس البالغ عمره 22 عامًا، المنضم من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، من أبرز لاعبي شيفيلد في رحلة الصعود إلى دوري الأضواء لكن وايلدر لم يكن قادرًا على التسامح.

وقال وايلدر: ”إذا كان يريد أن يصبح لاعبًا محترفًا، فهذه الأشياء ستحدث.. لن أدافع عنه بل هو في حاجة إلى أن يصبح بشكل أفضل“.

وكان هندرسون مرشحًا للانضمام لمنتخب إنجلترا، لكن هذا الخطأ الفادح وقع تحت أنظار غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي الذي كان جالسا في المدرجات.

وأضاف: ”إذا كان يريد اللعب في فرق القمة ويريد اللعب مع إنجلترا فهو يحتاج إلى التحسن، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر وهذا يوم محبط بالنسبة له“.

وأكد مدرب شيفيلد أنه يشعر بالإحباط بشكل خاص، بسبب إخفاق ناديه في استغلال تراجع أداء ليفربول في المباراة.

وتابع: ”لست منزعجًا بخصوص الكبرياء، لكني أشعر بالانزعاج بسبب النتيجة.

”لم يكن ليفربول في يومه، وأعتقد أننا أهدرنا فرصة.. كنا سعداء بمستوانا في المباراة، لكن فرص المنافس جاءت بسبب أخطائنا“.

وأردف: ”حصلنا على فرص لكن لم نستغلها.. كانت لدينا بعض الفرص الكافية لنفعل شيئًا في المباراة، لكن لم نترجم الفرص، النقاط هي أهم شيء ونحن لم نحصل على النقاط التي كنا نستحقها اليوم“.