أهداف مباراة إيفرتون ومانشتسر سيتي.. 2-1 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

سجل غابريل جيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”غوديسون بارك“، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

الدوري الانجليزي | ايفرتون 0 × 1 مان سيتي | قووووووول جيسوس ???????? HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/ERwVys5lJv — عز والله عز (@hd20_goal) September 28, 2019

إيفرتون يعدّل النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق كولمان.

الدوري الانجليزي???? ايفرتون 1 × 1 مانشستر سيتي | هدف ايفرتون التعادل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/ryGMikHZ1Q — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 28, 2019

وفي الدقيقة 71 يسجل رياض محرز الثاني للسيتي من ركلة حرة مباشرة رائعة.

البريمرليغ || ايفرتون 1 × 2 السيتي , محرز رائع رائع. pic.twitter.com/zxiqqcPDz4 — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) September 28, 2019

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بفوزه، اليوم، على شيفيلد، ويأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

وأصبح ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، مهددًا بالإقالة من منصبه حال الهزيمة أمام مانشستر سيتي بعدما حقق فريقه بداية متواضعة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، بينما ذاق مرارة الهزيمة في 3 مباريات.

وشهدت تشكيلة مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي عدة مفاجآت، أبرزها تواجد أغويرو وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا على دكة السيتي، ونفس الأمر عند أصحاب الملعب، حيث يتواجد أيوبي ومويس كين على دكة التوفيز.