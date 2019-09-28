أهداف مباراة إيفرتون ومانشتسر سيتي.. 2-1 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

أهداف مباراة إيفرتون ومانشتسر سيتي.. 2-1 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل غابريل جيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”غوديسون بارك“، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون يعدّل النتيجة في الدقيقة 33 عن طريق كولمان.

وفي الدقيقة 71 يسجل رياض محرز الثاني للسيتي من ركلة حرة مباشرة رائعة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بفوزه، اليوم، على شيفيلد، ويأتي إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

وأصبح ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، مهددًا بالإقالة من منصبه حال الهزيمة أمام مانشستر سيتي بعدما حقق فريقه بداية متواضعة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، بينما ذاق مرارة الهزيمة في 3 مباريات.

وشهدت تشكيلة مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي عدة مفاجآت، أبرزها تواجد أغويرو وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا على دكة السيتي، ونفس الأمر عند أصحاب الملعب، حيث يتواجد أيوبي ومويس كين على دكة التوفيز.

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