ماذا قال يورغن كلوب بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن فريقه هزم شيفيلد يونايتد بهدف دون ردٍ بضربة حظ في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال كلوب:“لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئًا بها، وحارسهم لعب مباراة لا تصدق“.

وأضاف:“خلال الشوط الأول حصلنا على فرصتين كبيرتين رائعتين نستغلهما عادة، وخلال الشوط الثاني حصل محمد صلاح على فرصة واحد لواحد مع حارس المرمى، وكان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقًا“.

وأوضح:“لم نتسرع، ولم ندرك المخاطر في اللحظة المناسبة، لكنهم كانوا دائمًا في المكان الذي نرغب اللعب فيه“.

وتابع المدرب الألماني تصريحاته بالقول:“لست سعيدًا للغاية، لكن كل شيء على ما يرام، وكنا مركزين لأكثر من 90 دقيقة، وسعيد بهذا“.

واختتم:“كل الاحترام لشيفيلد يونايتد، إنه مكان صعب أن تلعب فيه، لقد كان تعادلًا سلبيًا ولم نتمكن من إزعاجهم“.