ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين في مباراة توتنهام وساوثهامبتون (صورة)

سجل هاري كين هدفًا لفريقه توتنهام في مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع كين رصيده إلى 5 أهداف في المركز الخامس، ويتصدر القائمة سيرغيو أغويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 8 أهداف، ويأتي خلفه تامي أبراهام نجم تشيلسي برصيد 7 أهداف، ثم أوباميانع نجم آرسنال، وتيكمو بوكي لاعب نوريتش سيتي، وكلاهما برصيد 6 أهداف، ورحيم ستيرلينغ نجم السيتي برصيد 5 أهداف.

وسجل هاري هدفه رقم 130 في الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق اللندني المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.