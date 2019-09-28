شاهد فرحة طفل بعد حصوله على قميص محمد صلاح في مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

في لقطة رائعة، أهدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، قميصه لطفل عقب انتهاء مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتوجه صلاح للطفل الذي أعرب عن سعادته بجنون، وأهداه القميص، بعد انتهاء اللقاء بين شيفيلد يونايتد وليفربول مباشرة.

????| محمد صلاح قام بإهداء قميصه لـ طفل صغير بعد المباراة #SHULIV pic.twitter.com/lil8uz2Og2 — #الدوري_الانجليزي (@Silvr_EPL) September 28, 2019

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على شيفيلد يونايتد 1-0، عن طريق فينالدوم، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب ”برامال لين“ معقل شيفيلد.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، عند النقطة 21، حيث خاض 7 جولات فاز بهم جميعًا.

وعادل فريق ليفربول رقم تشيلسي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز في المواجهات السبع الأولى من عمر المسابقة.

وأصبح ليفربول ثاني فريق في تاريخ بريميرليغ يحقق الفوز في مبارياته السبعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق تشيلسي الانطلاقة ذاتها تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو، في موسم 2005/2006.

ويدين ليفربول بالفضل في انطلاقته المثالية إلي جورجينيو فينالدوم الذي سجل في الدقيقة 70 من عمر المواجهة، بعد خطأ فادح من هندرسون حارس مرمى شيفيلد، الذي مرت تسديدة فينالدوم بين قدميه، بعدما فشل في الإمساك بها.