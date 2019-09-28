ليفربول يقتنص فوزًا صعبًا من شيفيلد يونايتد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

قاد جيورجينهو فاينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول، فريق ليفربول لاقتناص فوز صعب، بهدفه في شباك فريق شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

الريدز حل ضيفًا على شيفيلد، على ملعب ”برامول لين“، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 70، عبر الهولندي، بعد عرضية من الجانب الأيسر، سددها قوية، أمسك بها حارس شيفيلد، ولكنها وقعت من يده ودخلت للشباك.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي للفريق الضيف منذ انطلاق المسابقة، فرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي سيلتقي إيفرتون، في وقت لاحق السبت.