هدف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد.. فاينالدوم يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الانجليزي : ???? شيفيلد يونايتد 0 × 1 ليفربول | هدف فينالدوووووووم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/oDk1qgTG1Q — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 28, 2019

حقق الريدز العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، مسجلًا 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بستة انتصارات في 6 جولات، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف، في حين يحتل شفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.