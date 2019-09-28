هدف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد.. فاينالدوم يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد.. فاينالدوم يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، مسجلًا 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بستة انتصارات في 6 جولات، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف، في حين يحتل شفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.

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