تقرير: نادي ليفربول مهدد بالاستبعاد من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن نادي ليفربول يواجه خطر الاستبعاد من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية؛ بسبب ارتكاب مخالفة إدارية.

وأوضحت صحيفة ”صن“، أن ليفربول مهدد بالاستبعاد من البطولة؛ بعدما أشرك لاعبًا شابًا لا يتوافق مع معايير التسجيل الخاصة بالبطولة، أمام ميلتون كينز دونز، لكن الصحيفة لم تكشف اسم اللاعب.

وتغلب ليفربول 2/0 على ميلتون كينز دونز، سجلهما جيمس ميلنر وكي جانا هويفر.

وأشارت ”صن“، إلى أن القضية تخضع للتحقيق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم ليفربول قوله: ”النادي على دراية بأن هناك مشكلة إدارية تتعلق بمشاركة أحد لاعبينا في مباراة ميلتون كينز دونز“.

وأضاف: ”نعمل مع المسؤولين لتوضيح الحقيقة حول اللاعب محل النزاع، ولن نعلق بأكثر من ذلك على هذا الأمر“.

وأكدت ”صن“، أنه في حال ثبوت انتهاك ليفربول قواعد البطولة، فسيتم استبعاد الريدز تمامًا من نسخة العام الحالي.

وأشرك المدرب الألماني يورغن كلوب تشكيلة من الشباب أمام ميلتون كينز دونز، وهم: كايمهين كيليهر وكي جانا هيفر وهارفي إليوت ورايان بروستر وكورتيس جونز وهيربي كين وسيب فان دين بيرج وبيدرو.