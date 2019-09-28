تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي شيفيلد يوناتيد، اليوم السبت، على ملعب برامال لين.

حقق الريدز العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، مسجلًا 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

وتوقعت صحيفة ”إندبندنت“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: آدريان.

الدفاع:.آندرو روبرتسون، وفيرجيل فان دايك، وجويل ماتيب، وترنت ألكساندر-أرنولد.

الوسط: جورجينيو فينالدوم، وفابينيو، وجوردان هندرسون.

الهجوم: ساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

وحقق ليفربول الفوز في آخر 12 مباراة خاضها في البطولة الإنجليزية أمام الأندية الصاعدة حديثًا.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بستة انتصارات في 6 جولات، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف، في حين يحتل شفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ويعود آخر فوز لفريق شيفيلد على حساب ليفربول إلى العام 2003.