كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد اليوم السبت 8 مباريات في الجولة، حيث يلعب أستون فيلا ضد بيرنلي، كما يستضيف تشيلسي نظيره برايتون، ويلعب توتنهام ضد ساوثهامبتون، ونوريتش ضد كريستال بالاس، وواتفورد أمام وولفرهامبتون، وويستهام ضد بورنموث، بينما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفًا على إيفرتون.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ تفاصيل مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 14:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بست انتصارات في 6 جولات، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف، في حين يحتل شفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ويلتقي الفريقان بعد غياب 12 عامًا كاملة منذ آخر لقاء جمعهما يوم 24 فبراير 2007 في الدوري، وفاز فيه الريدز برباعية دون رد، وكان آخر فوز لفريق شيفيلد على حساب ليفربول العام 2003.

ليفربول ومواصلة الانتصارات

يبحث ليفربول عن مواصلة انتصاراته وتعزيز الصدارة وإن كان المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز رد بشكل غريب على مسألة الانتصارات المتتالية مؤكدًا أنه لن يكون حزينًا من خسارة بعض المباريات فالطبيعي أن يلعب الفريق بعض اللقاءات دون ضغوط ويكون المنافس في أقوى استعداداته حين يراك فائزًا.

ويفتقد ليفربول حارسه أليسون وأيضًا ناثانيل كلاين، ويعتمد كلوب على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس آدريان، في غياب الحارس الأول أليسكون باكير، وأمامه رباعي الدفاع ترينت أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وآندري روبرتسون مع ثلاثي الوسط جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم وفابينهو.

وكالعادة يراهن كلوب على ثلاثي الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني من أجل هز شباك شيفيلد وحسم الأمور سريعًا.

شيفيلد وسيناريو المفاجأة

يبحث شيفيلد عن مفاجأة أمام ليفربول وإن كان مدربه كريس وايلدر أبدى تواضعًا شديدًا قبل اللقاء مؤكدًا أنه سيعمل على الخروج بأقل الخسائر ويحتاج للعب بـ11 مدافعًا أمام بطل أوروبا.

ويفتقد الفريق لاعبه بيلي تشارب، ويعتمد وايلدر على حارسه ديان هندرسون وأمامه ثلاثي الدفاع جون إيجان وكريس باشام وجاك أوكونيل مع الظهير الأيمن جورج بالدوك والظهير الأيسر إيندا ستيفنز.

ويعول الفريق على ثلاثي عمق وسط الملعب أوليفير نورود وجون لوندسترام وجون فليك ويقود الهجوم أوليفير ماكييرني وكولمان روبنسون.

وقال محمد شوقي، لاعب ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مهمة ليفربول تبدو سهلة ولكنها ليست مضمونة لأن شيفيلد يلعب وسط أرضه وجمهوره وسيعمل على تضييق المساحات.

وطالب شوقي مدرب ليفربول بإراحة بعض اللاعبين حال تحقيق الهدف المبكر وحسم الفوز خاصة أن هناك لاعبين يحتاجون للحصول على فرصة.