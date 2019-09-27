غوارديولا يكرر دفاعه عن برناردو سيلفا بعد تغريدة كتبها عن زميله ميندي

دافع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة مجددًا عن لاعب الوسط برناردو سيلفا الذي يواجه اتهامات بارتكاب تصرف عنصري.

ونشر سيلفا تغريدة الأحد الماضي عن زميله بنجامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة في إسبانيا والبرتغال ثم حذفها بعد ساعة واحدة.

ودافع غوارديولا عن سيلفا الأربعاء الماضي ما تسبب في توجيه انتقادات للمدرب على نطاق واسع، لكن غوارديولا عاود الكرة وساند سيلفا مجددًا وقال إنه ”شخص استثنائي“.

وأضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنه ”إذا كان الناس يرون برناردو في هذه الصورة فإنهم على خطأ كامل. ينظرون للمسألة من زاوية مزحة أطلقها أما أنا فقد عايشته لثلاث سنوات، برناردو، أو أي لاعب آخر في فريقي، يفعل هذه الأشياء لمجرد المزاح. بنجامين يمثل أخًا لبرناردو وهذا ما أراه هنا يوميًا“.

لكن منظمة (كيك إيت أوت) المناهضة للتمييز أدانت ذلك وقالت إن المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله بأي شكل، بينما طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توضيحًا من سيتي حامل لقب الدوري الممتاز.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيلفا بعث رسالة شخصية إلى الاتحاد الإنجليزي أعرب فيها عن أسفه لأي إساءة غير مقصودة تسببت فيها التغريدة التي نشرها بينما أصدر ميندي بيانًا لدعم زميله.

وردًا على سؤال بشأن الواقعة قال غوارديولا: ”إذا تأثر شخص ما أو شعر بإساءة بسبب التغريدة أو أي تعليق آخر فهذا أمر وارد، لكنه شخص استثنائي، كانت مجرد مزحة، حدث الأمر نفسه آلاف المرات مع أشخاص بيض، كان مجرد رسمًا كرتونيًا، ربما وعي برناردو الدرس ولن يكرر ذلك مجددًا“.

وسيتوجه سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من ست مباريات لمواجهة إيفرتون صاحب المركز 14 غدًا السبت.