يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول يكشف تطورات إصابة أليسون باكير

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تطورات حالة حارسه البرازيلي أليسون باكير.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن كلوب قوله: ”أليسون في حالة جيدة الآن. إنه تدرب في جلسة كاملة أمس رفقة مدربي حراس المرمى وليس معنا، وهو يقترب أكثر وأكثر من العودة“.

وأضاف كلوب ”يجب أن نرى ما سيحدث ونتابع مع الجهاز الطبي. يبدو أليسون قريبًا من العودة، ولكن القرار النهائي يعود للأطباء“.

وتابع المدرب الألماني ”أليسون ليس جاهزًا بالطبع لمباراة الغد (أمام شيفيلد). إنه يتدرب الآن فقط، وربما سيكون قادرًا على التدرب مع الفريق من الأحد، ولكني لست متأكدًا بنسبة 100%“.

وأردف ”مستوى آدريان (الحارس الثاني للفيربول) الجيد جعل كل شيء أسهل. أتصور أن الوضع كان سيصبح مختلفًا، إذا بدأت المطالبات بعودة أليسون بعد أسبوع“.

وواصل كلوب ”آدريان جعل كل شيء أسهل بنسبة 100%، لأن من المهم في الإصابات ألا تتعجل في عملية العودة“.

واستطرد ”نحن نحاول عدم القيام بذلك، لكن في بعض الأحيان لا يوجد خيار آخر، حيث نضطر إلى إلغاء بعض الأيام من برنامج التأهيل“.

وأتم: ”نحن لا نحب المخاطرة باللاعبين. سنرى الوقت الذي سيصبح فيه أليسون جاهزًا وندفع به، لأن دريان هو حارسنا الآن وهو في حالة جيدة“.