بايرن ميونخ ينوي الانقضاض على ليروي ساني في سوق الانتقالات الشتوي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي بايرن ميونخ الألماني ينوي الانقضاض على ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن مانشستر سيتي طلب الحصول على نحو 100 مليون جنيه إسترليني للسماح لبايرن ميونخ بالتعاقد مع ساني.

وحاول بايرن ميونخ ضم ساني في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، وتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة رسمية للفريق الموسم الحالي.

وقال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، خلال تصريحات لإذاعة ”Planet Futbol“:“أبدينا اهتمامًا كبيرًا بضم ساني، وتناقشنا معه، ولكنه تعرض لإصابة سيئة أجبرتنا على الانتظار لمشاهدة كيف سيتعافى، وأرى أن المسؤولين الجدد في النادي سيجلسون في يناير أو فبراير المقبل لاتخاذ القرار النهائي“.

وانضم ساني، البالغ من العمر 23 عامًا إلى مانشستر سيتي، قادمًا من شالكة الألماني، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف العام 2021، لكن يتردد أنه يريد العودة إلى ألمانيا، في حين قال مدربه في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إن مستقبل اللاعب بيده.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016، وشارك مع الفريق في 134 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45 هدفًا.